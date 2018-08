È arrivato il momento della festa, è arrivato il momento per i Guardiani del Faro di presentarsi alla città e ai suoi tifosi. Sabato 1 settembre avrà luogo allo stadio “Bruno Nespoli” la presentazione della rosa dell’Olbia Calcio per la stagione sportiva 2018/19.

ORE 19 PRESENTAZIONE. Un evento atteso dal popolo biancolbiese, che potrà assistere alla chiamata dei “Bianchi” direttamente dalla Curva Mare, unico settore dello stadio aperto per l’occasione. Dalle ore 19 i giocatori e lo staff tecnico sfileranno in campo presentati da un gruppo di padrini d’eccezione che hanno segnato la storia del club.

ORE 20:45 SI GIOCA. A seguire, al termine della presentazione, l’Olbia di mister Filippi scenderà in campo per un allenamento congiunto contro il Cagliari Primavera, con fischio d’inizio fissato per le 20:45. Per una serata d’atmosfera. Magica e benaugurante in vista di un campionato che si preannuncia tanto impegnativo quanto avvincente.

