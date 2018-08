“I parlamentari del Movimento Cinque Stelle Emiliano Fenu e Alberto Manca continuano ad alimentare inutili polemiche per lucrare consensi elettorali. Dovrebbero invece preoccuparsi di affrontare in modo serio una vertenza complessa e dare così risposte ai lavoratori dell’Aras”.

Così gli assessori regionali all’Agricoltura e al Personale, Pier Luigi Caria e Filippo Spanu, replicano agli attacchi grillini sulla mancata trasmissione di dati richiesti dalla Ragioneria dello Stato per esprimere un parere tecnico sul passaggio dei lavoratori nell’Agenzia Laore. “La Regione – ribadiscono – ha trasmesso al ministero dell’Economia, con uno spirito di leale collaborazione e nell’esclusivo interesse degli stessi lavoratori, tutta la documentazione in suo possesso a partire dalla metà dello scorso mese di giugno e con le successive integrazioni a metà luglio”. Il 31 luglio, aggiungono, “abbiamo ricevuto un’ulteriore richiesta di integrazione da parte del Mef, ma si tratta di documenti che sono nella disponibilità solo dell’Aras e per questo abbiamo immediatamente chiesto all’associazione di trasmettere le necessarie informazioni con nota protocollata l’8 agosto 2018.

A oggi non è tuttavia arrivata alcuna risposta”. In ogni caso, argomentano Caria e Spanu, “è evidente che per tale ricostruzione documentale è assolutamente necessario gestire con ordine l’intero processo amministrativo della stessa Aras. A questo proposito ricordiamo che, come annunciato nei giorni scorsi, la Giunta ha già individuato una figura di alto profilo da proporre quale Commissario dell’associazione, che possa garantire una gestione stabile e superare le attuali criticità”.

