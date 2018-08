Bene il progetto della Scuola Piloti, sopratutto, “se utile a rilanciare la Base di Decimomannu” dove Fdi vorrebbe che venisse dislocato anche il Reggimento logistico della Brigata Sassari.

La proposta arriva dal deputato Fdi, Salvatore Deidda, capogruppo nella Commissione Difesa della Camera. “La Brigata Sassari, che tre anni fa ha celebrato il centenario, aspetta da tempo il suo completamento, con la costituzione di quel Reggimento, utile a tutte le missioni nel ruolo di supporto e per funzioni di collegamento – ha spiegato Deidda – Ovviamente, la costituzione comporterebbe il trasferimento alla Brigata, e in Sardegna, di almeno 400/500 militari. Inoltre, considerando quanto dichiarato dal Ministro Trenta sui ricongiungimenti familiari, questa è l’occasione di far tornare centinaia di sardi e le loro famiglie”.

“Dopo l’addio dei tedeschi, la Base di Decimomannu ha costi enormi che ricadono interamente sull’Aeronautica e attualmente alcuni edifici e vari spazi sono vuoti – sostiene Deidda – Trasferire il Reggimento logistico della Sassari, con soldati e mezzi, permetterebbe una razionalizzazione delle spese, il rilancio della Base e dell’intera zona di Decimomannu. Oltre a dare alla Brigata una sistemazione pratica e consona ai suoi compiti. Infatti, essendo facilmente collegata con aeroporto, porto e ferrovia, i suoi spostamenti non intralcierebbero il traffico cittadino di Cagliari”.

