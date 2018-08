“Come gruppo Art.1-Sdp siamo contrari all’apertura a destra della coalizione di centrosinistra e ribadiamo di voler perseguire i valori dell’antifascismo e della repubblica”.

Così l’esponente del gruppo Articolo 1 – Sinistra per la democrazia e il progresso, Luca Pizzuto, interviene nel dibattito accesosi dopo le dichiarazioni dell’ex senatore e leder regionale di Campo Progressista, Luciano Uras, che oggi ha precisato la sua idea sulle alleanze. Pizzuto, inoltre, sembra chiudere le porte anche al Partito dei Sardi, ancora oggi all’interno della coalizione che sostiene la Giunta Pigliaru.

“Si può ragionale sulla costruzione di un nuovo centrosinistra parlando al nostro popolo e mettendo al centro gli ultimi – spiega – non costruendo alleanze partitiche fini a se stesse che non hanno funzionato come dimostrato nel recente passata. Siamo una forza solidale e internazionale – conclude – e non nazionalista e sovranista”.

