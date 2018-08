In agosto spesso trovare un parcheggio vicino alla spiaggia può rappresentare un vero e proprio stress: è per questo che ieri mattina due 20enni liguri hanno pensato bene di risolvere il problema portando la loro proprio in riva al mare, sul bagnasciuga della spiaggia di Agrustos, in comune di Budoni (Ss) a due passi dall’acqua. Una comodità assoluta e con le portiere aperte l’auto è diventata una vera e propria discoteca: musica ad alto volume e relax completo sdraiati sulla sabbia.

Peccato per il fastidio di tutti gli altri bagnanti lì presenti che hanno avvisato i carabinieri anche per un’onda che stava per travolgere l’auto. I Carabinieri di Torpè (Nu), in quel momento in servizio di controllo del territorio sul litorale della bassa gallura si sono immediatamente avvicinati alla spiaggia chiedendo spiegazioni ai due ragazzi, che non hanno saputo fornire una motivazione plausibile. Per loro è scattata una sanzione amministrativa per occupazione abusiva del demanio marittimo e dovranno pagare una multa da 200 euro.

