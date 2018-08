Le tre date in Italia previste all’interno del prossimo tour europeo dei Danko Jones si arricchiscono di un supporto d’eccezione: saranno i californiani Prima Donna infatti ad aprire i concerti giovedì 29 novembre al Legend Club di Milano, venerdì 30 novembre all’Orion Club di Roma e sabato 1° dicembre al Rock Planet di Pinarella di Cervia (RA).

Cinque album e un decennio di tour internazionali alle spalle, i Prima Donna percorrono dal 2003 la strada del glam-garage rock. Dall’esordio nel 2005 con Kiss Kiss, che gli ha permesso di aprire il tour di Glen Matlock, al suo successore After Hours (2008) che li ha catapultati direttamente ai tour mondiali in compagnia dei Green Day dell’era di 21st Century Breakdown, i Prima Donna non hanno mai smesso di macinare kilometri e guadagnare schiere di fan in giro per il globo. Instancabili anche in studio, i cinque ragazzi di Los Angeles hanno pubblicato i seguenti dischi Bless This Mess nel 2012, Nine Lives and Forty-Fives nel 2015 e il recentissimo album self-titled uscito a marzo.

I Danko Jones sono ormai un marchio di fabbrica del rock’n’roll che attinge in parti uguali da un’infinità di generi, spaziando dal blues al garage anni ’60, dall’hard rock anni ’70 all’hardcore degli ’80 fino all’indie rock e al metal scandinavo degli anni ’90. I loro dischi sono un’esperienza unica che può essere completata solo con la partecipazione ad uno dei loro concerti.

29 NOVEMBRE 2018 • LEGEND CLUB • MILANO

30 NOVEMBRE 2018 • ORION CLUB • ROMA

1 DICEMBRE 2018 • ROCK PLANET • PINARELLA DI CERVIA (RA)

