Anche il cinema sardo alla Mostra del cinema di Venezia. A sei anni esatti dalla sua creazione e dopo aver chiuso il primo semestre 2018 con 85 progetti assistiti tra film, serie e format tv, documentari e spot, la Fondazione Sardegna Film Commission torna all’appuntamento in laguna con una ricca agenda di incontri.

Si comincia il 2 settembre con un appuntamento rivolto agli operatori del mercato audiovisivo Meet Talents & Projects negli spazi dell’Italian Pavilion. Faranno parte della delegazione i rappresentanti di Armeni Production, Fidela Film, Ispantu Produzioni, Ombre Rosse, Zena Film e i registi Bonifacio Angius, Laura Luchetti, Peter Marcias e Salvatore Mereu. In questa sede verrà presentato il film in realizzazione “Sirena”, diretto da Giorgio B. Borgazzi, sceneggiato dal Premio Strega 2018 Helena Janeczek e Fabrizio Bozzetti.

Il 3 settembre sarà presentato il nuovo corso di perfezionamento in “Diritto ed Economia del Cinema e del settore Audiovisivo” nato dalla collaborazione della Film Commission con l’Università di Sassari. L’Ateneo di Cagliari sarà invece presente con il Celcam-Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio per il cortometraggio di Peter Marcias “L’unica lezione” selezionato alle Giornate degli Autori nella sezione Notti Veneziane. Il lavoro di Marcias, che sarà proiettato alla Villa degli Autori, prende spunto da una lectio magistralis che il regista iraniano Abbas Kiarostami tenne all’Università di Cagliari nel 2001.

Il 4 settembre tra gli appuntamenti, l’incontro Premio Solinas – Festival delle Storie returns to Sardinia, occasione per presentare Il Festival delle Storie in programma a La Maddalena dal 27 al 30 settembre. Da segnalare la presenza di “5 è il numero perfetto” per la regia di Igort, girato in parte nella penisola del Sinis: protagonista Toni Servillo, affiancato da Valeria Golino e Carlo Buccirosso.

Infine il cortometraggio “Sugarlove” di Laura Luchetti, selezionato tra gli Eventi Speciali della Settimana della critica. La Luchetti sarà presto al Toronto Film Festival per la prima mondiale del film “Fiore gemello”, interamente girato in Sardegna.

