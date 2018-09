Prima fila targata Ferrari nel Gran Premio d’Italia di Formula 1. Sul circuito di Monza, Kimi Raikkonen ha conquistato la pole position precedendo il compagno di squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. In quarta posizione l’altra stella d’argento di Valtteri Bottas. Quinta posizione nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia a Monza per la Red Bull di Verstappen che ha preceduto la Haas di Grosjean e la Renault di Sainz. Ottava la Force India di Ocon davanti alla Toro Rosso di Gasly ed alla Williams di Stroll che chiude la top ten.

Raikkonen, speriamo domani di finire così – “E’ fantastico per domani. Speriamo che vada tutto liscio e che si possa finire nelle stesse posizioni”. Così Kimi Raikkonen dopo aver conquistato la pole a Monza. “Abbiamo fatto solo metà del lavoro, ma per oggi non avrei potuto sperare di meglio”.

Vettel buon risultato squadra,mio giro non perfetto – ”Questa nostra gente è molto contenta e noi abbiamo fatto un buon risultato per il team”. Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel non è del tutto soddisfatto della sua qualifica ma è felice per la prima fila Ferrari nel Gp d’Italia. ”Il mio giro – aggiunge il pilota tedesco al termine delle qualifiche – non è stato perfetto”.

Terze libere a Vettel- Ci sono solo 81 millesimi di distanza fra i tempi di Sebastian Vettel e Lewis Hamilton al termine della terza e ultima sessione di prove del Gp d’Italia, che si è svolta senza pioggia, dopo i temporali di ieri e di questa mattina. Alle 15 prenderanno il via le qualifiche. Intanto, sotto gli occhi del nuovo ad della Ferrari Louis Camilleri, Vettel è stato il più veloce (1’20.509), davanti alla Mercedes del leader del Mondiale Hamilton, all’altra Rossa di Kimi Raikkonen (+0.173) e all’altra Mercedes di Valtteri Bottas (+0.603).

Alle prove presente anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha ‘blindato’ il Gran Premio a Monza. “Sappiano tutti che il Governo ci tiene, e che una Formula 1 senza Monza non è nemmeno lontanamente ipotizzabile”, ha detto replicando a chi gli chiedeva dell’ipotesi M5s di spostarlo a Imola. Si potrà rinnovare fino al 2022, anno del centenario? “Noi ci siamo. C’eravamo prima come comune e come regione, ora abbiamo l’onere e l’onore di essere al governo – ha risposto il vicepremier -. Sappiamo tutti che il governo ci tiene e che la Formula 1 senza Monza non è nemmeno lontanamente ipotizzabile. Arriveremo fino al 2122“.

Commenti

comments