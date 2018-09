I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti per un incendio in un’abitazione in via Tirreno a Quartu Sant’Elena. Il rogo si è propagato sino alla casa da una grossa palma sul giardino.

La squadra è riuscita ad estinguere le fiamme tempestivamente, liberando l’abitazione anche da alcune bottiglie di gpl interessate dall’incendio.

Sul posto è intervenuta anche un’autobotte in ausilio agli operatori già presenti sul posto. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

