I vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti dal distaccamento di Sanluri per un incidente stradale avvenuto sulla Sp 60 al km 4 per Villacidro verso le 17:00.

A seguito dello scontro, che ha visto coinvolti un camion e un trattore agricolo, la squadra ha tempestivamente soccorso i conducenti apparentemente illesi. Sono ancora in corso gli accertamenti per definire le cause del sinistro.

Commenti

comments