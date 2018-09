Incidente stradale questo pomeriggio a Pirri.

All’incrocio tra via Del Canneto e via Vesalio,

per motivi ancora in fase di accertamento, due auto Ford Fiesta, condotte da una donna cagliaritana di 66 anni e da un ragazzo ventinovenne di Muravera, si sono scontrati a causa di un mancato rispetto di un semaforo rosso.

Dopo l’urto, l’auto condotta dalla donna si è scontrata violentemente contro una Mercedes che si trovava ferma al semaforo in via Del Canneto, guidata da un cittadino straniero tedesco. Sono rimasti feriti la conducente della Ford Fiesta e un passeggero straniero a bordo della Mercedes, soccorsi dal 118 e trasportati in codice verde all’ospedale Marino.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge

