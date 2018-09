Intorno alle 08:30 i carabinieri della stazione di Cagliari S. Bartolomeo sono intervenuti all’ospedale Marino, dove è giunto poco prima un 39enne accompagnato dalla moglie.

La donna ha riferito ai carabinieri che il marito era stato aggredito poco prima sotto casa, a Quartu Sant’Elena, da un gruppo di giovani per cause in corso di accertamento.

L’uomo ha riportato una non grave lesione di arma da taglio alla gola, ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso

Commenti

comments