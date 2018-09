La polizia ha arrestato Salvatore Gervasi, 38enne cagliaritano, per furto con destrezza.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, all’interno del reparto di Geriatria dell’ospedale Santissima Trinità: l’uomo si è avvicinato a un’anziana di 88 anni e, rivolgendosi a lei con fare molto gentile e premuroso, le ha fatto notare che aveva uno strappo nella parte posteriore del vestito, consigliandole di nasconderlo con la borsa.

La signora, preoccupata di quell’inconveniente, ha spostato la sua tracolla dietro la schiena. Il 39enne si è prodigato per aiutarla, afferrando la borsa a sua volta per posizionarla dietro di lei, nella maniera più opportuna. Dopo di che l’uomo si è allontanato frettolosamente. Solo immediatamente dopo, quando ormai il malfattore si era già dileguato, la donna si è accorta dell’inganno e aprendo la sua borsa non ha trovato più il suo portafogli con all’interno tutti i documenti e 15 euro.

Spaventata e incredula, ha chiesto aiuto alla Polizia, chiamando il 113 e mentre l’operatore del Centro Operativo della Questura la tranquillizzava, ottenendo dall’anziana una dettagliata descrizione dell’uomo, è stata subito inviata una pattuglia della Squadra Volante, che ha avviato le ricerche

Ed ecco che alla fermata dell’autobus poco distante dall’ospedale, gli agenti hanno riconosciuto il 39enne, con indosso l’abbigliamento perfettamente corrispondente alle descrizioni acquisite e già noto ai poliziotti delle Volanti per i numerosi precedenti delittuosi, molti dei quali attuati, peraltro, con gli stessi modi ingannevoli.

Subito bloccato e messo alle strette dagli agenti, l’uomo è stato arrestato e il portafogli restituito alla signora.

