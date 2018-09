Un carabiniere della Compagnia di Soverato è ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale di Catanzaro dopo un pugno al volto ricevuto durante il controllo di un’auto a bordo della quale è stata poi trovata droga. I militari hanno fermato la vettura condotta da Adriano Larry Rizzo, di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine. Subito dopo è giunta un’altra auto con la madre ed il fratello, Concetta Battaglia (50) e Giulio Moreno Rizzo (26).

Quest’ultimo si è scagliato contro i carabinieri poi ha preso un sacchetto dalla vettura ed è fuggito. La donna e il figlio sono stati arrestati Adriano per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga. Con l’aiuto dei vigili del fuoco i militari hanno poi recuperato in una scarpata il sacchetto dentro al quale c’era mezzo chilo di marijuana. In auto è stato trovato un tirapugni. Dopo la convalida il gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla Pg per madre e figlio.

Giulio, irreperibile, è stato denunciato per gli stessi reati.

