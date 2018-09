Intorno alla mezzanotte i carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno arrestato in flagranza del reato per detenzione di droga ai fini di spaccio un pregiudicato cagliaritano di 45 anni che, intorno alle 23, è stato perquisito in via Schiavazzi.

Addosso i carabinieri hanno trovato 12 dosi di eroina, per un totale di circa 3 grammi.

Il 45enne è ora ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.

