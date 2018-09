Anche i lavoratori del cinema multisala The Space di Quartucciu aderiscono oggi allo sciopero proclamato dalle sigle nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom contro gli 11 licenziamenti già comunicati nelle sedi di Livorno, Bari e Salerno dall’azienda di cui è proprietaria una società britannica, la Vue Cinemas.

Questo pomeriggio alle 16 si sono dati appuntamento davanti all’ingresso del cinema per il presidio organizzato dalla Slc Cgil, unica sigla presente nella sede di Quartucciu. “Siamo fortemente preoccupati per le prospettive dei lavoratori e per l’atteggiamento dell’azienda che si rifiuta persino di dialogare con i sindacati” ha detto la segretaria Slc Cgil Cagliari Rossella Diana spiegando le ragioni dello sciopero proclamato con l’obiettivo di ottenere un incontro e il ritiro dei licenziamenti.

