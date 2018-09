Orosei. Alle ore 12.00 circa, un bambino di 7 anni, mentre stava giocando nella piscina di un hotel ubicato in via lungomare, per cause in corso di accertamento è annegato.

Inutili i tentativi di rianimarlo, durati circa 1 ora, da parte di personale del 118, intervenuto immediatamente sul posto. Sul posto i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso.

Commenti

comments