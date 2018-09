ATALANTA (3-4-3): Berisha; Mancini, Djimisti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Adnan; Rigoni, Barrow, Gomez.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita; Pavoletti, Sau.

Primo Tempo: 0-1

Il Cagliari incomincia bene il suo match: prima giocata illuminante di Bradaric: filtrante alto per Pavoletti che controlla e tira, Berisha para.

⏱ 4′ | 0-0 | Tentativo di Freuler al volo dal limite: palla alta, #Cragno controlla senza problemi.#AtalantaCagliari #forzaCasteddu — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 2 settembre 2018

Partita lenta e d equilibrata, le squadre si studiano. L’atalanta forse condizionata dalle fatiche europee. Al 23′ azione personale di Freuler sulla fascia sinistra, il suo cross però termina tra le braccia di Cragno.

Al 28esimo grande occasione per il Cagliari con Sau: assist di Barella e Sau tutto solo davanti al portiere colpisce male al volo e non trova lo specchio della porta.

Il gol del vantaggio rossoblu arriva al ’45:

Direttamente su calcio di punizione Barella trova la traiettoria giusta che beffa Berisha: 0-1

Secondo tempo:

Subito un cambio nell’Atalanta: entra Gomez, esce Djimsiti.

Occasione Atalanta al 64esimo Zapata vola, Cragno anche! Palla tra le mani del portierone rossoblu. Al 73′ si riaffaccia in attacco il Cagliari: crosso basso e teso di Srna, bravo Masiello ad anticipare Pavoletti in aria di rigore

Dai ragazzi, ancora uno sforzo! 👊🏼 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 2 settembre 2018

All’87’ contatto dubbio in area tra Zapata e Klavan ma Maresca lascia correre. L’Atalanta cerca l’ultima occasione per pareggiare con un buon giro di palla ma non riesce a trovare la conclusione in porta la formazione di Gasperini. Finisce 0-1 per i rossoblu.

