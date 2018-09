Intervento di salvataggio ieri all’imbrunire a Marina di Arbus, in località Su Pistoccu, verso le 19,15, con mare molto mosso. Un ragazzino, non si sa per quale motivo, è finito sugli scogli di fronte alla “Madonnina” e a causa delle onde è rimasto intrappolato, senza riuscire a tornare in spiaggia per la forte risacca che in quel punto, è fortissima. Amici e parenti hanno quindi fatto una corsa disperata fino alla postazione dei bagnini di Portu Maga, che non sono però riusciti ad intervenire. Il ragazzo però è stato soccorso da due surfisti che lo hanno assistito sullo scoglio, mentre era già in stato di ipotermia e semi-incosciente.

Vista l’impossibilità di portarlo a terra è intervenuto il l’elicottero del 118 che, con l’aero-soccorritore pronto, lo ha prelevato e portato a terra. Successivamente il giovane è stato ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari. In quel tratto di spiaggia, lungo circa due km, non c’è la postazione dei bagnini. Quella più vicina infatti è quella di Portu Maga. Il ragazzo non è in pericolo di vita.

