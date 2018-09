I segni di Fuoco vivranno giornate contraddistinte da Eros e passione. Ci saranno incontri che potrebbero cambiare le carte in tavola. Bene il lavoro. Molti nodi verranno al pettine e consentiranno di tirare le somme in merito ad una situazione che, ormai, non offre più nulla in fatto di guadagni e prestigio o soddisfazione personale. Passiamo ai segni di Terra. Passione, sensualità, baci rubati, giornate molto movimentate! Ci saranno chiarimenti ed arriveranno risposte attese da tempo. Tutto questo entusiasmo porterà a distrarsi e a non dare il meglio di sé sul lavoro. Occorre restare con i piedi per terra e prestare attenzione a non mettere a rischio le proprie finanze accettando proposte fumose. Passiamo ai segni d’Aria. Innamoramenti, relazioni clandestine, colpi di fulmine e di Fortuna. Settimana intensa, ricca di sorprese e di attimi di spensieratezza e di puro divertimento. Creatività ai massimi livelli, idee geniali e lucidità aiuteranno, infine, a muoversi negli affari con prontezza mentale. E per finire i segni d’Acqua. Sfide negli affetti e in ambito lavorativo saranno affrontate con una sorprendente grinta. Bisognerà mettere da parte l’orgoglio in una questione di cuore. In arrivo, innamoramenti folgoranti. La rinnovata sintonia tra colleghi favorirà il lavoro di squadra. Telefonate rassicuranti o comunque attese da tempo regaleranno sorrisi e gioie. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: settimana combattiva, ove se non vi lascerete prendere dalla sfiducia e dalla diffidenza, troverete molti spunti interessanti per appianare un contrasto o fare un incontro che potrebbe cambiarvi la vita. L’oroscopo annuncia che, vitali ed appassionati quali siete, stringerete amicizia con una persona molto speciale. Scegliete le vostre “prede” con cura. Le sfide vi entusiasmano? Un tira-e-molla vi regalerà giornate molto movimentate. Dalle energie marziane, ritroverete la forza per affrontare un discorso in sospeso con un ex che non vi è ancora indifferente. Aiutati da un bellissimo Mercurio riuscirete ad affrontare le questioni affettive che vi turbano una volta per tutte.

Lavoro: i nodi della vita lavorativa vengono al pettine. Sarete chiamati a prendere scelte decisive, risolutive. In arrivo cambiamenti, molto drastici, che porteranno novità interessanti. Armatevi di pazienza in ufficio, soprattutto se vi trovate a collaborare con colleghi nuovi. E’ giunto anche il momento di sperimentare la vostra vena creativa.

Toro

Amore: accattivanti ed affascinanti come non mai, vi lancerete in conquiste che si riveleranno molto fortunate. Incontri che ardono di passione e baci focosi favoriti da Venere ultra-sensuale che aiuta i single a restare tali solo per poco. Sarete molto “quotati” e contatti nuovi inizieranno a popolare la vostra rubrica. Chi è in coppia litigherà con il partner a causa della routine che snerverà particolarmente. Cercate di non sottrarvi al dialogo chiarificatore. L’oroscopo assicura che la passione non mancherà e permetterà di riappacificarsi in men che non si dica. Un corteggiatore vi stupirà con una frase o una sorpresa molto gradita. Seguite il sesto senso per scoprire le sue intenzioni.

Lavoro: attenzione alle frodi oppure a chi promette facili guadagni. Chi ha intenzione di cambiare aria o totalmente professione, deve affidarsi ai consigli di un esperto. Se state intraprendendo un nuovo percorso, non esitate a chiedere ai vostri superiori spiegazioni e chiarimenti. Transiti astrali fortunati aiutano a risollevarsi da un problema burocratico.

Gemelli

Amore: confortati da Marte e da Venere, sarete voi a condurre il gioco. Se siete single, sarete molto corteggiati. Sfrutterete il vostro innato fascino per attirare le prede. E poi, selezionerete quelle che fanno al caso vostro. Chi è già legato sentimentalmente ed è in crisi, avvertirà il desiderio di evadere. Tradimenti e relazioni clandestine all’orizzonte! Entrerete in perfetta sintonia con una persona che già conoscete da un po’ di tempo, forse un collega, e svilupperete un rapporto di stima ed empatia. Condividerete una sessualità molto cerebrale, proprio come piace a voi. Innamoramenti in vista. Le coppie solide e datate, invece, potranno contare sugli stimoli giusti per vivere giornate divertenti e spensierate.

Lavoro: non rammaricatevi se il successo tarda ad arrivare. Dribblerete con facilità tra un imprevisto ed un ritardo grazie a Giove e Mercurio, che premiano con prontezza e reattività mentale e idee geniali. I liberi professionisti devono evitare di discutere con quei clienti che portano guadagni consistenti. Situazione finanziaria stabile.

Cancro

Amore: mettete da parte l’orgoglio in una questione affettiva relativa ad un ex. Nonostante tutto quello che è successo fra voi, resterete particolarmente impressionati dal fatto che il suo affetto nei vostri riguardi è rimasto praticamente immutato. L’oroscopo suggerisce, a chi ha intenzione di sistemare una volta per tutte una faccenda famigliare, di armarsi di pazienza e non sbottare. Chi è alla ricerca di un partner, avvertirà il bisogno di cambiare aria, staccarsi da tutto e tutti. Vacanze da single in vista. Chi, invece, ha già trovato la propria anima gemella litigherà con un amico a causa di esternazioni indelicate che innescheranno battibecchi e tensioni. Per fortuna, si tratterà di alterchi facilmente risolvibili.

Lavoro: la rinnovata sintonia tra colleghi o collaboratori risulterà importante per il gioco di squadra ed il lavoro cooperativo. Ottimi risultati in vista. Chi ha spedito curriculum perché in cerca di un impiego, riceverà graditi riscontri. Suggerimenti provenienti dall’esterno porteranno un progetto a decollare in breve tempo.

Leone

Amore: con Venere che esalta la spinta passionale e Mercurio che riattiva il dialogo e le comunicazioni interrotte, vi aspettano giornate molto intense, caratterizzate da rinnovata intesa con la persona che amate, Eros ed empatia. Le coppie che stanno attraversando un periodo di crisi riusciranno finalmente ad uscire dal tunnel. Sarà il vostro saggio comportamento a fare la differenza. Come per magia, userete le parole con maestria e delicatezza, arrivando a sciogliere il cuore della dolce metà. I single, affascinanti ed intraprendenti, si sentiranno pronti per iniziare avventure scacciapensieri che non saranno esenti, grazie all’influenza positiva del pianeta dell’amore, da emozioni sincere e profonde.

Lavoro: porterete a termine tutto ciò che, durante le vacanze estive, avete lasciato in sospeso. Il carico lavorativo sembra eccessivo? Niente e nessuno dovrà spaventarvi! Inoltre, opererete una selezione certosina per capire quali dei vostri collaboratori possono aiutarvi nei compiti più gravosi. Mercurio è d’ausilio per fare le scelte più appropriate in ufficio.

Vergine

Amore: alcune passioni potrebbero diventare improvvisamente travolgenti, cogliervi alla sprovvista. E ciò vale quanto per i single tanto per chi si professa innamorato del proprio partner. L’oroscopo annuncia che le “tentazioni” saranno molto forti e porteranno molti nativi ad entrare letteralmente in crisi. I single si metteranno alla ricerca di approdi sicuri. Avranno voglia di conoscere gente nuova con la quale entrare perfettamente in sintonia ed iniziare un vero e proprio percorso di vita. Osservate chi gravita intorno a voi e cercate di cogliere i segnali giusti. In arrivo simpatie sul posto di lavoro o incontri elettrizzanti pronti a cedere il posto all’intesa mentale ed all’attrazione fisica.

Lavoro: metterete in cantiere nuovi progetti e riuscirete a portare a termine un compito gravoso in tempi record. Sul fronte finanziario, ci saranno investimenti molto interessanti, ma è meglio lasciar perdere se non avete esperienza nel campo. In ufficio, il lavoro in team si rivelerà molto fruttuoso. E vi salverà da ritardi e ramanzine da parte del capo.

Bilancia

Amore: ottime notizie in arrivo per i cuori solitari che faranno incontri pronti a lasciare il segno. Chi, invece, è già legato sentimentalmente litigherà con la persona amata per via di compiti ed incombenze domestiche. Ricordate che le attività condivise gestite nel modo giusto rappresentano un’ottima soluzione per rendere il clima a casa più disteso e per non cedere allo stress oppure alla noia della routine. Marte infiamma le vostre giornate: stringerete ( o approfondirete ulteriormente) amicizia con una persona con la quale entrerete subito in sintonia. Godetevi al massimo questi giorni così frenetici per i moti del cuore, programmando, se possibile, anche un week-end.

Lavoro: è giunto il momento di raccogliere i frutti derivanti dall’intuizione, che offriranno gradite ricompense economiche. Se le cose non vanno ancora per il verso giusto, è anche colpa dell’insicurezza che pervade il vostro animo. Le stelle amiche donano grande fiuto per gli affari. Stringerete alleanze con partner lavorativi molto validi.

Scorpione

Amore: calma, armonia e comunione d’intenti… saranno questi i punti di forza del vostro rapporto. Con la persona amata, trascorrerete giornate all’insegna della sintonia. E’ questo il momento giusto per pensare al fatidico “si” se non lo avete ancora fatto. Affinità e temperature bollenti assicurate. I single, invece, se vogliono trovare il Vero Amore dovranno pazientare ancora un altro po’. Se, invece, vogliono mettersi alla ricerca di flirt fugaci ma intensi saranno subito accontentati. Ci saranno focolai pronti a divampare… ma attenzione… non si scherza con il fuoco! Potreste anche “bruciarvi” e ritrovarvi “cotti” ed innamorati pazzi! Giove vi dona una intuizione eccezionale: usatela per capirne di più sulle vostre prede!

Lavoro: dotati di grande sensibilità, vi interesserete ad hobby artistici e creativi con ottimi risultati. Le stelle amiche vi aiutano a leggere nella mente degli altri… In altre parole, riuscirete a stupire il capo ed anticipare le sue mosse con grande maestria. Grinta e tenacia vi terranno al riparo da colpi di testa e soprattutto, da azzardi finanziari.

Sagittario

Amore: un amore autentico e genuino, pronto a manifestarsi in tutta la sua pienezza, vi stupirà. Il destino, dunque, troverà il modo per farvi ricredere, soprattutto se avete patito momenti di grande sconforto a seguito di una delusione amorosa. L’oroscopo garantisce la nascita di relazioni fondate sulla sincerità e sul rispetto reciproco. Chi, invece, è già fidanzato o sposato, vivrà giornate molto intense. Con la dolce metà, in altre parole, questa settimana, pianificherete, progetterete alla grande. I single alla ricerca di avventure saranno accontentati da una Venere calda e passionale. Potrete godere di una settimana molto divertente. Flirterete senza pensieri e sarete molto “popolari”!

Lavoro: strategie vincenti, contatti utili, idee pronte a prendere forma. Il periodo è ottimo per acquisire posizioni sempre più privilegiate, prestigio o aprire una attività in proprio. Grinta ed energia non mancheranno per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. In più, la protezione di Giove vi terrà alla larga da investimenti fumosi.

Capricorno

Amore: Urano invita a rivedere le regole della passione ed a lasciar campo libero alle nuove conoscenze. Pertanto, i single vivranno giornate all’insegna degli incontri, dei ritorni inaspettati, dei fortuiti casi del destino. Chi è in coppia e sta attraversando una fase caratterizzata da “scontri” ed alterchi, avrà voglia di socializzare con gente nuova, passare le serate con gli amici anziché con la persona amata e ciò porterà a confronti anche piuttosto serrati. Avrete la strana sensazione che qualcosa vi stia sfuggendo di mano. Per fortuna, Venere “crocerossina”, aiuterà a ritrovare in breve tempo l’equilibrio perduto. All’orizzonte, inoltre, s’intravedono chiarimenti e scelte risolutive.

Lavoro: novità incoraggianti per chi vuole mettersi in proprio. Marte sollecita a radicali cambiamenti. Previsti viaggi all’estero che si riveleranno molto fruttuosi per chi intende iniziare nuovi percorsi. Giove positivo porta ad essere più possibilisti. Raggiungerete posizioni di compromesso adattandovi al meglio alla realtà che è intorno a voi.

Acquario

Amore: una persona che si discosta totalmente dal vostro modo di essere, catturerà magicamente la vostra attenzione, garantendo incontri bollenti! Ci sarà molta sintonia… fidanzamenti ufficiali in vista e non semplici fuochi di paglia. L’oroscopo annuncia che chi è in cerca di un’avventura trasgressiva sarà ben ricompensato. Al sicuro, protette da una Venere calda ed avvolgente, sono le coppie stabili le quali riusciranno, con la forza dell’amore, a consolidare ulteriormente l’unione. Mercurio aiuta, inoltre, a comprendere meglio le intenzioni di un corteggiatore che è solo un po’ timido ed insicuro e che, lungi dall’essere disinteressato, si è preso una bella cotta per voi!

Lavoro: l’oroscopo consiglia di non temporeggiare e di prendere adesso quelle decisioni che risultano essere importanti per la carriera ed il portafogli. Sul posto di lavoro, avvertirete il bisogno di mettere dei “paletti”: stabilite regole chiare, soprattutto se rivestite ruoli da leader. Con entusiasmo e vitalità, vi dedicherete a nuove passioni.

Pesci

Amore: sfruttate questa settimana per chiarire una questione che vi sta particolarmente a cuore. Venere, come annuncia l’oroscopo, vi farà sentire finalmente liberi da quel senso di oppressione che vi faceva percepire l’unione come una sorta di prigione o campo di battaglia, la sintonia ritornerà e consentirà di pianificare alla grande: trasferimenti, bebè, matrimonio, ristrutturazione di un immobile, ora tutto è consentito. I single, invece, saranno travolti da un’ondata di emozioni. Molti ex torneranno ad amarsi, mentre le relazioni a distanza ritroveranno il sorriso perduto e soprattutto, l’entusiasmo per il futuro. Gioite! La love story sarà sempre più solida e stabile!

Lavoro: siete un po’ confusi, cercate di chiarire bene i vostri obiettivi, fissate al meglio i traguardi che intendete raggiungerete, caricatevi di grinta per affrontare tutte le sfide che la professione richiede. In arrivo notizie interessanti per chi è in attesa di un rimborso oppure per chi sta aspettando la risoluzione di un cavillo burocratico.

Commenti

comments