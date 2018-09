Il leader degli U2 Bono Vox tornerà a cantare per il resto del tour europeo della band, dopo aver dovuto interrompere un concerto a Berlino sabato sera per un brusco calo di voce. La data è stata riprogrammata per il 13 novembre. In una dichiarazione pubblicata sul sito web degli U2, il cantante irlandese spiega di essere stato visitato da “un ottimo medico” che ha escluso qualsiasi problema serio alle sue corde vocali.

Bono perde la voce in pieno concerto e gli U2 sono costretti ad interrompere ed annullare lo show. “Siamo dispiaciuti per la cancellazione di stanotte – si legge in una nota a firma Adam, Larry e The Edge sul sito ufficiale della band irlandese -. Bono era in gran forma e con una gran voce prima del concerto e aspettavamo tutti la seconda serata a Berlino. Ma dopo poche canzoni, ha perso completamente la voce”.

