Almeno 10 persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un complesso residenziale a San Bernardino, a un centinaio di km a est di Los Angeles, in California. Tra le vittime tre sono in condizioni “estremamente gravi”, ha riferito il portavoce della polizia. Non è ancora chiaro chi abbia sparato, e sul posto non è stata rinvenuta l’arma. Testimoni hanno sentito almeno 15-20 spari, riferisce la Cnn, mentre foto postate sui social mostrano un forte dispiegamento di agenti a East Lynwood Drive che è stata chiusa come le strade vicine.

Fonte: Agi

