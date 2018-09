“Massima solidarietà e sincera vicinanza da parte mia e del Consiglio regionale al sindaco di Bonacardo, Franco Pinna, e al suo assessore Giovanni Pes. Un pensiero di vicinanza anche al privato cittadino, vittima insieme agli amministratori dell’ennesimo vile atto intimidatorio”. Lo afferma, in una nota, il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau, a seguito delle minacce apparse sul muro del cimitero di Bonarcado, in provincia di Oristano.

“L’Assemblea sarda condanna con forza quanto accaduto, ribadendo ancora una volta che le minacce, le intimidazioni e le ingerenze non possono e non devono condizionare in alcun modo l’operato di un’amministrazione pubblica, eletta democraticamente per governare una comunità. Il parlamento sardo – conclude Ganau – sarà sempre a fianco dei propri amministratori che non verranno lasciati da soli”.

