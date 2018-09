La società GlaxoSmithKline ha informato che sta provvedendo, in via del tutto precauzionale, al ritiro scaglionato al raggiungimento del trentesimo mese di validità, dei seguenti lotti della specialità medicinale RINAZINA*AD GTT 10ML 10MG 0,1% – AIC 000590012: lotto P002 scadenza 09-2018 mese di ritiro dal mercato 08/2018, lotto P003 scadenza 11-2018 mese di ritiro dal mercato 08/2018, lotto R001 scadenza 04/2019 mese di ritiro dal mercato 08/2018, lotto R002 scadenza 11/2019 mese di ritiro dal mercato 05/2019, lotto AR002 scadenza 11/2019 mese di ritiro dal mercato 05/2019, lotto S002 scadenza 07/2019 mese di ritiro dal mercato 01/2020 e lotto T001 scadenza 03/2021 mese di ritiro dal mercato 09/2020.

La GlaxoSmithKline precisa che tale ritiro precauzionale riguarda esclusivamente 1 7 lotto sopra riportati e non sono coinvolti altri lotti di questo medicinale. Poichè il ritiro dal mercato sarà avviato al raggiungimento del 30° mese di validità dei lotti summenzionati, la GlaxoSmithKline comunica che detto ritiro ha effetto immediato solo per i lotti P002, P003 e R001. Decongestionante nasale in corso di riniti e faringiti acute catarrali, di riniti allergiche, di sinusiti acute.

Commenti

comments