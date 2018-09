“Le acque cristalline e la sua costa frastagliata sono il luogo ideale non solo per godere della grande bellezza di madre natura ma anche per appartarsi nelle mille calette nascoste dove si può stare in intimità e rilassarsi. Quest’estate 2018 hanno trascorso le vacanze a La Maddalena centinaia di Vip: dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Cristiano Ronaldo, appena arrivato, e tutti hanno potuto gioire delle emozioni che sono il nostro Arcipelago sa dare”.

Lo ha detto l’Assessore del Turismo di La Maddalena, Massimiliano Guccini, in occasione dell’arrivo di CR7 nell’Isola.

Ronaldo che ha pubblicato alcune foto su Instagram, ha pranzato al noto ristorante La Scogliera insieme a Georgina Rodroguez, ai figli e ad alcuni amici, poi si è concesso un po’ di relax e il bagno nell’arcipelago a bordo di uno yacht.

