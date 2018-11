Intervento di soccorso notturno a favore di un membro dell’equipaggio della nave da crociera Artania da parte dell’Aeronautica militare. La richiesta di soccorso per il paziente, colpito da un infarto, è stata lanciata intorno alle 21 dal comandante della nave in navigazione da Cagliari a Napoli a circa 90 miglia nautiche a sud di Arbatax (Nu). La Sala operativa del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (Fe) ha disposto l’invio dell’elicottero Ab 212 dell’80° centro Combat-Sar del 15° Stormo dell’Am di stanza ai Decimomannu (Ca), che è decollato alle 21,55 ed ha raggiunto la nave alle 23, in mezzo al Tirreno. Dopo aver calato sulla nave l’aerosocccorritore con il verricello e issato il paziente a bordo, l’elicottero alle 23,10 ha fatto rotta verso l’ospedale ‘Brotzu’ di Cagliari, dov’è atterrato poco dopo la mezzanotte. La stazza fisica imponente dell’uomo di 40 anni ha reso particolarmente complicato l’intervento, comunque il paziente è stato consegnato al personale medico, mentre la nave ha proseguito la sua rotta per Napoli.

Commenti

comments