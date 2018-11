I carabinieri di Montresta (Or) durante servizio perlustrativo a largo raggio insieme ai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Macomer (Nu), hanno effettuato un posto di controllo lungo la Sp 33, in territorio di Borore. I militari hanno fermato un’auto che stava sopraggiungendo a forte velocità da Dualchi verso Borore e che, alla vista dei militari, anziché accostare, ha accelerato bruscamente tentando di darsi alla fuga.

I Carabinieri si sono posti subito all’inseguimento e dopo poco hanno bloccato l’auto con due persone a bordo, entrambi residenti in centri del sud Sardegna. Considerata l’azione del ingiustificata, anche in relazione alla tarda ora, i Carabinieri hanno deciso di perquisire l’auto. Nel bagagliaio c’erano circa 15 kg di marijuana suddivisi in buste di cellophane termosaldate da 500 grammi l’una. I due sono stati quindi arrestati e portato nel carcere di Oristano-Massama come disposto dal sostituto procuratore di turno. L’arresto è stato convalidato e disposta la misura cautelare in carcere per entrambi. L’episodio è accaduto la settimana scorsa, ma dato l’ingente quantitativo di droga, per ragioni d’indagine, la notizia è stata divulgata oggi.

Commenti

comments