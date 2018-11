C’è una nuova data per il tavolo del centrodestra fissato inizialmente per il 29 ottobre. Il commissario della Lega per la Sardegna, Eugenio Zoffili, ha convocato la terza riunione dello schieramento per lunedì 12 novembre, alle 11, a Illorai, in provincia di Sassari.

All’incontro parteciperanno anche le nuove componenti che intendono far parte della coalizione, ma all’ordine del giorno c’è anche la discussione del programma elettorale. Sulla scelta del Comune del Goceano, Zoffili ha ribadito “l’opportunità che le istituzioni siano presenti in territori spesso dimenticati dalla politica”.

Al tavolo prenderanno parte anche i coordinatori di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc, Riformatori e Uds, oltre ai rappresentanti di Fortza Paris, Energie per l’Italia, Sardegna Venti20.

Commenti

comments