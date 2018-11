Per soddisfare la crescita della domanda durante il ponte di Ognissanti, la compagnia Alitalia, su richiesta dell’assessorato dei Trasporti, ha disposto ulteriori aumenti di capienza sulle rotte in continuità territoriale per Roma e per Milano.

In particolare, i voli delle 13 e delle 14:55 Fiumicino-Elmas-Fiumicino di domenica 4 sono operati con un Airbus 320S da 180 posti invece dell’Airbus 319 (138 posti). Lunedì 5 sono previsti diversi upgrade sulle rotte per Linate. I voli Milano-Elmas-Milano delle 11,20 e delle 13,30 saranno anche in questo caso su Airbus 320S al posto dell’Airbus 319, sui Linate-Alghero-Linate delle 11 e delle 12,55 viaggerà un Airbus 320 (165 posti) al posto dell’Airbus 319, mentre sul Linate-Alghero delle 21,15 sarà disponibile un Airbus 320S al posto dell’Airbus 319. Martedì 6, sull’Alghero-Linate delle 6,50, volerà un Airbus 320S al posto dell’A319. Lo stesso giorno sui Linate-Cagliari-Linate delle 13,15 e delle 15,25 sarà destinato un Airbus 320S sempre al posto dell’A319.

Complessivamente, sulla base delle indicazioni del comitato di monitoraggio convocato dall’assessore dei Trasporti Carlo Careddu, sono oltre 290.000 i posti in vendita dal 28 ottobre scorso all’8 gennaio 2019 sui voli in continuità territoriale operati dalle compagnie Alitalia, Air Italy e Blue Air dai tre aeroporti sardi da e verso Fiumicino e Linate. Si tratta di un incremento del 38% sul totale dei posti offerti previsti dal decreto ministeriale di imposizione degli oneri di servizio pari a 210.432. Non sono esclusi ulteriori aumenti di capienza nelle prossime ore.

Commenti

comments