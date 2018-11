Un violento nubifragio ha colpito nel pomeriggio anche l’oristanese e numerosi sono i disagi causati dalle forti piogge.

Ad Arborea ci sono stati allagamenti in diverse strade del centro e del comprensorio.

Il Sindaco Manuela Pintus avverte : “Sono in arrivo i volontari con le botti, si richiede di prestare massima attenzione e di non mettersi in strada se non strettamente necessario”.

