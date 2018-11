È durata solo qualche minuto, a causa della forte pioggia, la cerimonia davanti al Monumento dei caduti a Cagliari per ricordare la fine della prima guerra mondiale. E a a seguito delle condizioni meteo avverse il concerto della Banda musicale della Brigata Sassari, previsto alle 17:30 nel Palazzo civico di via Roma, è stato annullato.

Il maltempo non ha scoraggiato, però, gli antimilitaristi che si sono presentati in via Sonnino per denunciare ancora una volta la produzione e vendita di bombe in Sardegna. Gli attivisti di Sardegna Pulita e altre associazioni hanno mostrato uno striscione con la scritta “No al massacro nello Yemen”.

Una delegazione dall’isola sarà mercoledì prossimo davanti al Quirinale per chiedere l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel mirino c’è sempre la fabbrica Rwm di Domusnovas. E il messaggio rilanciato è sempre lo stesso: “il lavoro deve dare vita, non morte”.

