Addio vecchie condotte colabrodo causa di continue rotture e innumerevoli interventi di riparazione: a Guspini Abbanoa ha avviato un piano di i lavori con l’obiettivo di risolvere le criticità presenti nella rete idrica di distribuzione al servizio del centro abitato. Sono due le attività programmate: da una parte un programma di manutenzione straordinaria già avviato e dall’altra l’appalto di efficientamento delle reti idriche per complessivi due chilometri di nuove condotte grazie a un investimento di oltre 600 mila euro.

I primi cantieri sono stati avviati in questi giorni e saranno completati entro la fine dell’anno. Si tratta degli interventi inseriti nel piano delle manutenzioni straordinarie per il trimestre in corso che riguardano quasi un chilometro di condotte da sostituire con un primo investimento di circa 300mila euro. Le squadre stanno già operando in via Alghero dove, all’incrocio con via Palermo, sono stati collegati i primi tratti di rete realizzati nei giorni scorsi. Oggi, invece, sarà la volta dell’attivazione di un nuovo tratto con i collegamenti delle reti tra via Alghero e via Carbonia. Nello stesso piano rientrano anche la sostituzione delle reti idriche nelle vie Cavour, Mameli e Parrocchia.

Cantieri al via anche nelle reti fognarie con la sostituzione delle vecchie condotte in via Giovanni Antonio Sanna e lungo i collettori fognari esterni al centro abitato. Un intervento di efficientamento delle apparecchiature riguarderà l’impianto di via Monsignor Romero, l’ex potabilizzatore e l’invaso di presa di Terra Maistus. Inoltre, saranno effettuati ulteriori interventi di eliminazione di vecchie condotte ormai in disuso. Il Comune di Guspini è inserito anche nell’appalto di efficientamento delle reti idriche, già aggiudicato e di imminente avvio, che riguarderà ancor più consistenti interventi: più di un chilometro di nuove condotte grazie a un ulteriore investimento di oltre 300 mila euro.

Commenti

comments