Una sola splendida giornata di sole ma il maltempo non ha fermato InvitaS 2018. La Fiera di Cagliari è stata presa d’assalto da decine di migliaia di visitatori. Poteva andare certo meglio ma si chiude con un bilancio positivo la manifestazione organizzata da Alessia Littarru e Ivan Scarpa che confermano “La Fiera, per la centralità del posto e per i tanti spazi moderni ed efficienti che riesce a garantire, è la location ideale per eventi di questo tipo. Ringrazio la Fiera per la disponibilità e l’aiuto costante che ci ha garantito, partendo dal suo presidente Gianluigi Molinari sino ad arrivare a tutto il suo staff”.

Buoni anche i riscontri tra gli espositori con i loro prodotti made in Sardegna. File lunghissime si sono registrate davanti alle dieci postazioni food tra arrosti, fritto misto, malloreddus, funghi e altre specialità. “La giornata di sole ha reso tutto fantastico – aggiunge Alessia Littarru – poi è arrivata la pioggia, ma al porto di Cagliari sarebbe stato un disastro. La struttura ha permesso alla maninfestazione di andare avanti, anche se purtroppo sono saltati diversi eventi, tutto sommato è andata bene, l’anno prossimo sceglierò di nuovo la Fiera”.

Per quattro giorni gli spazi espositivi di Viale Diaz sono diventati vetrina dell’artigianato e dell’enogastronomia sarda ma anche cultura e tradizioni tra esibizioni di maschere e figuranti. L’entusiasmo del pubblico si è visto sin dalla maxi parata che ha dato il via a InvitaS. La kermesse è andata avanti fino al gran finale con lo spettacolo circense e i fuochi.

