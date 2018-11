Scontro frontale tra auto nella strada statale 196, di fronte all’ingresso base Nato di Decimomannu.

Nell’incidente sembrano essere coinvolte tre auto, ma fortunatamente non ci sono feriti. Rallentamenti in prossimità e in corrispondenza dell’incidente, a causa di una vettura ancora di traverso sulla carreggiata.

Sul posto carabinieri e mezzi per poter spostare le auto coinvolte nel sinistro.

Commenti

comments