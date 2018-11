Momenti di apprensione ma senza conseguenze questo pomeriggio all’aeroporto di Olbia: il volo Air Italy in arrivo da Roma Fiumicino ha avuto un problema a un flap di un’ala e il comandante, come da procedura, ha avvertito la torre di controllo poco prima dell’atterraggio sulla pista del Costa Smeralda, che è avvenuto regolarmente senza l’attivazione del piano di emergenza o di assistenza.

“Si è trattato di un problema di minima entità che non ha causato alcun problema durante la fase di atterraggio – fa sapere la compagnia aerea che opera in regime di continuità aerea fra Olbia e la Penisola – Il comandante, seguendo alla lettera le procedure, ha comunicato alla torre di controllo di avere un problema a un flap, ma senza alcuna complicazione concreta né per l’aeromobile, né per le manovre di atterraggio, né tantomeno per i passeggeri”.

Commenti

comments