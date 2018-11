“Il dietrofront sul polo di Ottana del Movimento 5 Stelle è un’apripista per approvare delle misure urgenti sul rilancio dell’area industriale del nuorese”. Lo rimarca il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis, che riproporrà un emendamento già presentato nell’emiciclo di Montecitorio.

“Mi pare che ci siano le condizioni per approvare un correttivo alla legge di stabilità dopo le dichiarazioni del deputato nuorese dei 5stelle Manca tese a riconoscere la crisi della piana industriale isolana, sostiene il parlamentare azzurro. Il provvedimento prevede l’inserimento di un contributo pari a 5milioni di euro finalizzato all’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori dell’area.

“Il governo gialloverde ha già bocciato l’emendamento, ma l’obiettivo è ottenere il riconoscimento di un percorso mirato a ridare centralità al polo produttivo – conclude Pittalis – Non può esserci sviluppo senza la ripresa industriale dell’area che si ritaglia nel centro della Sardegna. Occorre attivare gli strumenti per garantire un percorso che porti nuovi investimenti delle imprese e assicuri ai lavoratori un sostegno al reddito”.

Commenti

comments