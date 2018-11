A Barcellona è rientrato l’allarme bomba, lanciato questa mattina in seguito alla scoperta di una valigia sospetta nella stazione ferroviaria di Sants, che ha portato prima all’evacuazione di due treni e poi alla chiusura della stessa stazione nel centro della città.

La società che gestisce l’infrastruttura ferroviaria del Paese, la ADIF, ha annunciato su Twitter che il servizio è ripreso normalmente a Sants. La polizia regionale Mossos d’Esquadra ha confermato che un team di artificieri è stato attivato per verificare la presenza di possibili esplosivi in una valigia sospetta. Le autorità non hanno reso noto se il bagaglio sospetto contenesse esplosivi o meno.

