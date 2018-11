Il Comitato NOPILLON di Cagliari, comunica in una nota stampa, “si associa alla Manifestazione Nazionale promossa da D.I.Re (Donne in rete contro la violenza) per chiedere il ritiro del DDL 735 del senatore leghista Pillon ed altri e organizza e promuove una grande manifestazione a carattere regionale per la giornata di sabato 10 novembre 2018 alle ore 17 in Piazza Garibaldi a Cagliari”.

Al Comitato NOPILLON di Cagliari si sono associate numerose Associazioni, Comitati, Centri antiviolenza, rappresentanze sindacali, donne e uomini delle istituzioni comunali e regionali.

