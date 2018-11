“Ringrazio Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia”. Lo scrive Salvatore Deidda, deputato Fdi, dopo essere stato nominato responsabile nazionale del laboratorio sui rapporti con le forze dell’ordine, “settore, quello della Difesa e Sicurezza, fondamentale per la nostra comunità nazionale e da sempre all’attenzione del nostro Movimento”.

“Da subito – scrive su Facebook il deputato Fdi – è nostra intenzione rendere operativo e il più partecipato possibile questo strumento utile a rendere più forti le nostre battaglie a favore dei nostri uomini e donne in divisa. Con me, non c’è bisogno di presentarlo, Filippo Ascierto che non hai mai smesso di lavorare per il nostro movimento ma soprattutto per le nostre Forze dell’ordine. È tempo di fatti concreti e noi lavoreremo per realizzarli”.

