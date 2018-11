Il rischio di stop al Policlinico Sassrese con l’eventuale licenziamento collettivo dei 200 lavoratori della Casa di cura a fronte della mancata proroga dell’accreditamento annunciata dalla Regione ai vertici della struttura, approda in Consiglio regionale.

Il Partito dei Sardi ha presentato un’interrogazione per chiedere alla Giunta – e in particolare all’assessore della Sanità – un intervento “deciso e tempestivo” per scongiurarne la chiusura.

“Il Policlinico Sassarese è un presidio sanitario che ha erogato per quasi un secolo servizi sanitari di eccellenza non solo per gli abitanti di Sassari ma per tutto il Nord Sardegna e che rappresenta, tuttora, un punto di riferimento irrinunciabile per i pazienti sardi – spiega il consigliere Roberto Desini, primo firmatario dell’interrogazione – occorre scongiurare immediatamente il rischio di interrompere l’erogazione degli irrinunciabili servizi terapeutici e assistenziali offerti dalla struttura evitando il licenziamento collettivo di circa duecento lavoratori”.

