Al via a Porto Torres i lavori di efficientemente delle reti idriche: quasi tre chilometri di nuove condotte e centinaia di allacci alle utenze.

L’intervento attuato dalle squadre di Abbanoa rientra in un maxi appalto da due milioni e mezzo di euro finanziato con i fondi Cipe destinati a opere strategiche nel settore idrico-potabile. In particolare, a Porto Torres saranno sostituite le vecchie tubature in polietilene e acciaio con nuove condotte in ghisa. Le nuove infrastrutture saranno tutte georeferenziate per una migliore gestione e una precisa individuazione una volta reinterrate. Il Comune è inserito nei primi 30 centri della Sardegna dove è stato avviato il programma di ingegnerizzazione delle reti idriche.

“Come già sperimentato ad Oliena – fa sapere l’ente gestore del servizio idrico – la gestione informatizzata dalla rete consentirà di riscontrare le criticità del sistema idrico e affrontarle con interventi mirati”.

