Incassata ieri la fiducia sul decreto sicurezza, questa mattina, alle 8.30, si terrà un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte ed i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini per fare il punto sulla delicata questione della prescrizione. All’incontro parteciperà anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Sempre per oggi è in programma il consiglio dei ministri che dichiarerà lo stato di emergenza in undici regioni, varando lo stanziamento di 253 milioni per i lavori più urgenti in seguito ai danni del maltempo.

Commenti

comments