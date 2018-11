Pochi minuti fa nella centrale piazza Indipendenza a Firenze è scattato un allarme bomba per la presenza di una valigetta sospetta. In attesa dell’arrivo dei mezzi di sicurezza per la verifica della valigia, la piazza è stata completamente chiusa e tanti sono i cittadini che sono scappati impauriti per la situazione.

