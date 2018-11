L’istituzione di un’Autorità regionale di coordinamento per la prevenzione e protezione idraulica della Sardegna, l’incremento delle risorse destinate agli enti locali per fronteggiare le emergenze, provvedimenti urgenti per contrastare il rischio alluvioni.

Sono i contenuti della mozione presentata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gianluigi Rubiu per mitigare gli effetti dei disastri conseguenti alla furia devastatrice del maltempo. “La Sardegna – esordisce l’esponente Fdi – si è fatta trovare impreparata di fronte alle improvvise perturbazioni che hanno sferzato i diversi territori con danni ingenti soprattutto nelle campagne. I cambiamenti climatici e le recenti alluvioni che hanno interessato l’Isola (con frane, esondazioni, trombe d’aria) impongono alla Regione delle scelte coraggiose per la protezione idraulica delle città e delle aree campestri. Da qui la necessaria previsione di un’autorità che possa predisporre tutte le attività per prevenire altri disastri e scongiurare che altre catastrofi naturali possano abbattersi in modo inaspettato sulla Sardegna”. Secondo Rubiu, “appare irrisorio lo stanziamento pari a 6 milioni di euro da spartire tra Province, Comuni e Città metropolitana per provvedere alla messa in sicurezza dei territori. E’ necessario un incremento delle risorse per provvedere agli interventi di riqualificazione e manutenzione del sistema idraulico isolano”.

