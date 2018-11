SPAL: TORNANO SCHIATTARELLA, DJOUROU E KURTIC. La Spal recupera tre giocatori in vista della partita di sabato al Mazza (ore 18) col Cagliari: Schiattarella che rientra dalla squalifica, mentre Djourou e Kurtic tornano a disposizione dopo gli infortuni. Due settimane di assenza per Djourou causa un problema muscolare, quaranta giorni per Kurtic a seguito dell’operazione al gomito destro. Entrambi partiranno dalla panchina. Mancheranno invece il centrocampista Everton Luiz, che deve scontare una giornata di squalifica, e Valoti ancora alle prese con una distorsione alla caviglia destra. A centrocampo, di conseguenza, scelte pressoché obbligate per mister Semplici che nella linea a tre farà giocare Schiattarella, Valdifiori e Missiroli. In attacco ballottaggio Petagna-Paloschi per fare coppia col confermato Antenucci.

CAGLIARI: FARIAS, KLAVAN E LYKOGIANNIS VERSO IL RECUPERO. Rosa quasi al completo per il Cagliari in vista della gara di sabato a Ferrara con la Spal. Allenamento personalizzato per Farias, Klavan e Lykogiannis, tutti e tre in fase di recupero, ma forse non ancora pronti per il ritorno in campo. Questa mattina il Cagliari ha sostenuto un nuovo allenamento al Centro Sportivo di Assemini. La prima parte della giornata è stata dedicata all’analisi video. Quindi il trasferimento sul campo per svolgere esercizi di tecnica a coppie e sviluppi in fase offensiva e difensiva. Infine, serie di cross e conclusioni in porta per poi concludere con esercizi di tecnica individuale. Domani mattina si replica con una nuova seduta.

