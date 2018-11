“Questo è l’ennesimo affronto messo in atto da uno Stato patrigno e mal disposto. È stato chiaro fin da subito che, per questo Governo nazionale, la Sardegna è una regione di serie B”. Così Franco Sabatini (Pd), presidente della Commissione Bilancio in Consiglio regionale sull’inserimento nella Manovra nazionale di 536 milioni di accantonamenti.

“Questo è l’ennesimo colpo di mano di uno Stato nemico a trazione leghista: e chi pensava ad un cambio di rotta di quei partiti che, da sempre, hanno dimostrato ostilità e pregiudizio verso le regioni del Sud, ora stanno avendo la chiara dimostrazione di quanto poco contiamo nella loro politica, di come si guardi alla Sardegna come ad una terra di conquista da sfruttare, sottomessa e che deve piegarsi alle esigenze di un Nord colonialista – attacca – Non possiamo accettare supinamente questo ennesimo atto di sciacallaggio: è arrivato il momento di far sentire la nostra voce, tutti uniti, indipendentemente dal colore politico e dal partito a cui si appartiene. Chiedo a tutti i parlamentari sardi di far sentire la nostra voce, anche a coloro che sono stati eletti in seno ai partiti che attualmente governano lo Stato”.

“Ciò che sta accadendo oggi è conseguenza diretta dell’accordo Paci-Padoan del 2014, con cui la Regione ha lasciato campo libero al Governo perché disponesse a proprio piacimento dei soldi dovuti alla nostra Isola. Fintanto che erano in carica gli esecutivi di Renzi e Gentiloni, la Giunta regionale non ha trovato alcunché da obiettare”. lo dice il capogruppo dei Riformatori Sardi per l’Europa in Consiglio regionale, Attilio Dedoni, replicando alle dichiarazioni dell’Assessore regionale al Bilancio in merito ai 536 milioni di euro di accantonamenti che la legge nazionale di stabilità impone alla Sardegna.

“Non saremo certo noi a reggere il gioco a un Governo nemico della Sardegna, capace di inventarsi qualsiasi imbroglio pur di non versare le quote erariali che ci sono dovute ai sensi dello Statuto – osserva Dedoni – L’assessore Paci, però, prima di lanciare appelli a improbabili mobilitazioni unitarie a sostegno della campagna elettorale del centrosinistra, dovrebbe avere l’onestà di riconoscere che l’attuale esecutivo giallo-verde sta operando in perfetta continuità con i precedenti governi di centrosinistra ‘amici’ dell’Isola, che hanno potuto trattenere impunemente i soldi dei sardi per quattro anni mentre lo stesso Paci non ha fatto altro che stare a guardare”.

Commenti

comments