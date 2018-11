“L’idea della scienza come motore dello sviluppo e della crescita della società sta prendendo sempre più forma e la Sardegna si sta mettendo in luce in questo campo, con tante iniziative dal respiro internazionale che ci hanno permesso di guadagnare forte credibilità. Capitale umano, dunque ricerca, e innovazione tecnologica sono i pilastri su cui costruire il futuro anche della nostra regione”.

L’ha detto l’assessore della Programmazione Raffaele Paci aprendo all’Università di Cagliari l’undicesima edizione del Cagliari Festival-Scienza che ha come tema “Scienza e risorse”.

“Stiamo realizzando tante cose con Infn, Inaf, Università, La Nasa e varie agenzie internazionali – ha proseguito – Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti con il nostro Radiotelescopio di San Basilio che si è guadagnato una ribalta mondiale, così come lo siamo del progetto Aria, del progetto di realizzare nella miniera di Sos Enattos a Lula il laboratorio europeo delle onde gravitazionali e del Joint Innovation Center di Huawei al Crs4 di Pula. La Regione fa la sua parte per sostenere queste iniziative e continuerà a farlo, per garantire occasioni di crescita alla Sardegna e ai suoi giovani”, ha concluso il vicepresidente della Regione.

