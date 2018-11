I migliori prospetti del basket italiano saranno i protagonisti di una sfida che sa di futuro. l’1 dicembre prenderà il via la Next Gen Cup, torneo che opporrà le rappresentative Under 18 delle sedici squadre che militano nel massimo campionato italiano. La Dinamo Sassari Banco di Sardegna è pronta.

Della formazione sarda che si appresta a vivere questa straordinaria avventura fanno parte Marco Rupil, Alessandro Paoli, Filippo Rossi, Ousmane Diop, Ezio Gallizzi, Filippo Chessa, Christian Martis, Andrea Dell’Erba, Marco Antonio Re, Mattia Altana, Francesco Tola, Gabriele Carta, Matteo Cabras, Federico Cherchi, Matteo Sanna, Nicolò Uzzanu e Costantino Nocco. Sono nati tutti tra il 2001 e il 2003 a eccezione di Marco Antoio Re, ormai presenza fissa nel roster della prima squadra, del promettentissimo Ousmane Diop, che già si sdoppia tra il Banco e la Cagliari Dinamo Accademy, ed Ezio Gallizzi, anche lui qualche presenza lo scorso anno alla corte di Federico Pasquini. I tre fuori quota sono del 2000.

Tra i convocati anche tre giocatori arrivati in prestito da altre società: Filippo Rossi della Crabs Basket Rimini e Marco Rupil e Alessandro Paoli del College Basketball Borgomanero, tutti del 2001, che nei giorni scorsi hanno partecipato a Sassari a un raduno tecnico. I millennials biancoblu sono allenti da Pietro Carlini, Antonio Mura e Federico Fadda. La dirigenza è composta da Giovanni Piras, Massimo Spano, Giancarlo Griva e Cesare Dell’Erba. Il torneo organizzato da Legabasket si articola in quattro gironi dai quali usciranno le squadre che si sfideranno in scontri diretti, dai quarti alla finale.

Si giocherà a Varese, Venezia, Bologna e Pistoia, mentre la fase finale si disputerà in Toscana la prossima primavera, nello stesso periodo in cui le squadre maggiori si sfideranno a Firenze nelle Final Eight di Coppa Italia. Sassari rientra nel girone B, che l’1 e il 2 dicembre li opporrà al PalaTaliercio di Mestre ai pari categoria di Reyer Venezia, Pallacanestro Trieste e Aquila Basket Trento.

Commenti

comments