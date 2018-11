Dopo aver attraversato l’Italia dal sud al nord l’estate scorsa, il NonStop Live 2019 che arriverà a Giugno, farà tappa esclusivamente a Milano e Cagliari.



In Sardegna la vera sfida, quella di portarci l’intera gigantesca produzione da stadio, e non ci si immagina quanto sia complicato far viaggiare via terra e via mare traghettare un 50/70 bilici contenenti tonnellate e tonnellate di ferro per il solo palco.

Da Giovedì 8 Novembre sono aperte le vendite per Milano, stadio San Siro dove sono attesi 4 concerti , “come minimo” diceva un post di Vasco.

Per quanto riguarda Cagliari bisognerà, invece, aspettare ancora qualche giorno.

Sul fronte del palco, i lavori sono già “in corso”, Vasco ha già iniziato a riunirsi con i suoi fidati collaboratori, Vince Pastano e Floriano Fini, per “buttare giù le Prime interessanti idee per una scaletta perfetta”. Attualmente si è trasferito sulle “Hollywood Hills” e si tiene in allenamento con le sue consuete “salite”, documentate su Instagram e Facebook.

