Un incontro pubblico aperto a tutti per conoscere il progetto di riqualificazione di viale Trieste. Sabato 17 novembre alle ore 17:30 presso il Polo Culturale, l’amministrazione Comunale e i progettisti illustreranno il nuovo progetto di riqualificazione di una delle strade più trafficate e frequentate di Sanluri: la strada del mercato cittadino e dove si affaccia la stazione dei bus.

“Abbiamo pensato – spiega il sindaco Alberto Urpi – a una strada che concili comodità per i pedoni, buona viabilità e parcheggi per gli automobilisti, benessere e vivibilità per i residenti: strade facilmente percorribili e la giusta dose di verde e aree di sosta. Presenteremo il progetto alla popolazione e ascolteremo suggerimenti e osservazioni. I lavori sono imminenti”.

Insieme al sindaco e al consiglio comunale, all’incontro sarà presente il responsabile del Servizio Tecnico Ignazio Pittiu e il gruppo di progettazione.

